Чебоксары, , 19:03 — REGNUM

В Чувашии проводится проверка по факту аварии с участием сотрудника полиции. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам

Авария произошла вечером 7 июля в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района. По данным полиции, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил столкновение с мотоблоком. Водитель последнего с травмами был доставлен в больницу.

«За рулем легкового автомобиля вне службы находился сотрудник ОМВД России по городу Канашу. От прохождения медосвидетельствования он отказался», — говорят в полиции.

В МВД по Чувашии отмечают, что полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обещал горожанке за деньги «поспособствовать» в вынесении решения об отказе в возбуждении против неё уголовного дела. По данным следствия, которое вело СУ СКР по Чувашии, злоумышленник при пособничестве своего знакомого ввел горожанку в заблуждение относительно возможности привлечения женщины и её родственников к уголовной ответственности «за мошенничество по сфабрикованному против них заявлению».

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