Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM

В главном управлении МЧС России по Ростовской области уточнили время начала пожара в Ростовском музыкальном театре, а также отметили, что в результате ЧП никто не пострадал, передаёт ИА REGNUM.

Так, согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ведомства, сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило сегодня, 9 июля, около 17:00.

«В 17.09 (мск) объявлен ранг пожара №2. Площадь пожара уточняется. Пострадавших нет», — говорится в оперативной информации.

К борьбе с огнём приступили 40 человек личного состава и восемь единиц специальной техники.