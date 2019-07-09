Ростов-на-Дону, 9 июля 2019, 17:35 — REGNUM
В различных ростовских мессенджерах появилась уточнённая информация о пожаре, который вспыхнул в музыкальном театре. Так, площадь возгорания составила 200 кв. метров.
Пламя появилось на 17 этаже здания. Пожару присвоен второй ранг сложности.
«Тушение затруднено низким давлением воды в гидрантах. Вызвана аварийная служба Водоканала. На месте развернут оперативный штаб для ликвидации пожара», — сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».
По имеющимся данным, огнём объято пожара 200 кв. метров.
Напомним, что здание, расположенное в центре Ростова-на-Дону, в настоящее время ремонтируют.
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