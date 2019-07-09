Амстердам, , 15:56 — REGNUM

В аэропорту Амстердама произошло ЧП. Сегодня утром, 9 июля, около терминала столкнулись два пассажирских самолёта. Об этом сообщает ежедневная британская газета Independent.

Уточняется, что один из лайнеров — принадлежащий компании EasyJet Airbus A320, направлявшийся в Лондон, второе судно — Boeing 737−800 авиакомпании KLM, следовавший в Мадрид.

https://twitter.com/airlivenet/status/1148508977438871552

Как заявили в компании EasyJet, столкновение произошло во время буксировки воздушных судов. В результате инцидента никто не пострадал, однако одному из самолётов был нанесён ущерб. Пассажиров пересадили на другие воздушные суда, которые доставили их до места назначения.

Оба самолёта были отстранены от полёта для проведения осмотра. Причины произошедшего устанавливаются.

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