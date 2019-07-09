Чанша, Китай, , 15:55 — REGNUM

Три человека погибли и еще трое пропали без вести из-за наводнений, вызванных дождями в уезде Йоусянь провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Уездное правительство направило группу экстренного реагирования в пострадавшие районы для проведения поисково-спасательной операции. За прошедшие четыре дня в регионе не прекращаются ливни. В десятках мест выпало более 300 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, более 280 тыс. человек пострадали от непрекращающихся ливней в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, где также ливни и не думают утихать.

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