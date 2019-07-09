* запрещённая в России организация

Луганск, , 15:58 — REGNUM

Грузовик, перевозивший боевиков неонацистского бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подорвался на неизвестном устройстве. Об этом заявил 9 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, инцидент произошёл 8 июля в районе населённого пункта Новолуганское. В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили три боевика.

«Командир националистического подразделения получил в штабе 30-й бригады устаревшую карту минных полей, на которой вновь установленные мины отмечены не были», — сказано в сообщении.

Филипоненко отметил, что, по информации разведки ЛНР, комиссия ВСУ, прибывшая для расследования инцидента, склоняется к версии умышленного укрывательства правильных сведений от командования Нацгвардии.

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«Азов» * — организация, деятельность которой запрещена в РФ