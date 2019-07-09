Афины , , 15:53 — REGNUM

Тело женщины-ученого, пропавшей неделю назад на греческом острове Крит, найдено. Об этом сообщили 9 июля в институте Макса Планка при Дрезденском университете в Германии, где она работала. Об этом передает телеканал CNN.

59-летняя биолог Сюзанна Итон, прибывшая на конференцию в Православную Академию на северо-западе Крита, пропала 2 июля. Греческая полиция обнаружила тело женщины в понедельник вечером, 8 июля.

«Мы глубоко потрясены и встревожены этим трагическим событием. Сюзанна была выдающимся ученым, любящей супругой и матерью, спортсменкой, а также поистине замечательным человеком, любимой всеми нами», — говорится в заявлении института.

Ранее сотрудники греческой полиции сообщили CNN, что им удалось найти тело женщины недалеко от того места, где пропала Итон.