Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM

В одной из военных частей, расположенных на территории Ростовской области, произошло ЧП. Родители заявили о пропаже их сына, проходившего здесь срочную службу. По их словам, солдат пропал почти три месяца назад — именно столько он не выходил на связь с родственниками.

Военная часть расположена рядом с полигоном «Кузьминский» на границе с Украиной. Мать солдата Александра Д. обратилась в редакцию интернет-издания «Блокнот», сообщив, что в последний раз разговаривала с сыном 14 апреля.

«Он позвонил и попросил перевести ему тысячу рублей, сказал, что порвалась обувь, надо купить. Мы живем в Крыму, напрямую деньги перевести не можем, поэтому попросили знакомого — мы отдали деньги ему, а он переслал их сыну. Тот ответил, что всё получил, и с тех пор мы ничего о нём не знаем», — цитирует женщину портал.

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Александр Д. родился в Крыму. Несколько неврологических диагнозов не помешали призвать юношу в армию в ноябре 2018 года.

«Вечером 15 апреля [2019 года] командир его части позвонил моей дочери и сказал, что Саша не вернулся в расположение военной части после поездки в Ростов — туда он ездил в поликлинику на улице Мыльникова для прохождения военно-врачебной комиссии. Вроде как он согласился на «контракт» и поехал проходить комиссию вместе с другими солдатами, а когда пришло время возвращаться, не пришёл. Хотя буквально накануне дочка с ним разговаривала, и он ей сказал, что «ничего с контрактом не получается», а она его поддержала. Было это приблизительно в пятницу. В воскресенье он попросил денег, сказал, что «берцы» порвались. А в понедельник уже согласился служить по контракту и поехал комиссию проходить? Всё это очень странно выглядит», — считает мать солдата.

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В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части». Но родители уверены, что их сын не стал бы скрываться от службы в армии и с ним что-то произошло.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ходе военных учений на полигоне «Кузьминский» погиб сержант мотострелковой горной роты. Тело погибшего было обнаружено спустя три дня.

Ранее призывник из посёлка Целина Ростовской области погиб в войсковой части Ставрополя. Официальная версия — самоубийство.