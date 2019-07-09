Махачкала, , 15:42 — REGNUM

Порядка 45 тысяч жителей города Махачкалы, из которых девять тысяч — дети, остались без света. В зоне аварийного отключения оказались более 4,3 тысяч домов, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе МЧС Дагестана.

ЧП произошло в связи с возгоранием на подстанции «Новая», расположенной по улице Ирчи Казака. Мощность отключения составила около 30 МВт. Ориентировочно, энергоснабжение будет восстановлено сегодня в 17:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее, 4 июля, в Левашинском районе Дагестана произошло аварийное отключение газа, в зоне которого оказались жители сёл Ахкент, Кулецма, Охли и Урма. В общей сложности — около 7000 человек. В течение дня газоснабжение было возобновлено.