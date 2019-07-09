Луганск, , 15:42 — REGNUM

Представители украинских формирований ведут постоянное наблюдение за перемещениями участников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и всячески препятствуют их работе. Об этом заявил 9 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

Он рассказал, что возле населённого пункта Трёхизбенка была зафиксирована попытка ВСУ подавить беспилотными летательными аппаратами (БЛА) каналы управления миссии ОБСЕ, которые могли обнаружить украинскую военную технику у линии столкновения.

Филипоненко также отметил, что по приказу командования 54-й бригады ВСУ за наблюдателями организована постоянная слежка:

«Военнослужащие второго батальона, с использованием БПЛА, ведут постоянное наблюдение за передвижениями сотрудников СММ, а также повседневной деятельностью на их базе в Попасной», — подчеркнул он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе населённого пункта Сокольники был сбит украинский беспилотник. Экспертам удалось получить видеозаписи, сделанные аппаратом.

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