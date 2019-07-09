Кале, Франция, , 15:36 — REGNUM

Силы безопасности Франции продолжили 9 июля эвакуацию последних мигрантов, обосновавшихся в промышленной зоне в Кале, где, согласно префектуре, находились около 150 человек, сообщает Le Figaro.

«В 250 палатках, обнаруженных на трех участках в этом районе к востоку от Кале, находились 150 человек, в основном африканского происхождения, проживающих в крайне опасных условиях», — говорится в заявлении префектуры Па-де-Кале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кале прошел митинг, осуждающий «насилие со стороны полиции» в отношении мигрантов.

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