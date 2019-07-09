Ульяновск, , 15:30 — REGNUM

В Ульяновске завершено судебное разбирательство в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД РФ по Ленинскому району города. Его подозревали в получении взятки в виде виски, шоколада и 1,5 тыс. рублей. Суд прекратил уголовного дела и назначил 30 тыс. рублей штрафа, сообщает областное следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным следствия, 7 декабря 2018 года подозреваемый составил протокол в отношении местной предпринимательницы за продажу алкоголя несовершеннолетней.

«За непривлечение её к административной ответственности он получил бутылку виски, шоколад и 1500 рублей», — говорят в следственном управлении.

Злоумышленник подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение мелкой взятки»), вину он признал и возместил ущерб. На завершающей стадии расследования уголовного дела от бывшего полицейского поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следователем СКР было вынесено соответствующее постановление.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении 30 тыс. рублей штрафа.

Напомним, ранее в Ульяновской области было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ФКУ ИК-9 системы исполнения наказаний России по Ульяновской области. По данным следствия, в феврале 2019 года обвиняемый за 30 тыс. рублей взятки пронёс на территорию колонии для заключенных 10 сотовых телефонов. Следствие также полагает, что 26 февраля 2019 года обвиняемый, договорившись за вознаграждение в размере 25 тыс. рублей с одним из заключенных, приобрел для него гашиш. Злоумышленник был задержан при передаче наркотика.