Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM

Сбор урожая оказался омрачён в двух районах Ростовской области. Во время жатвы загорелись комбайны. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Возгорание сельскохозяйственных машин произошло в один день, 8 июля, в Весёловском и Родионово-Несветайском районах. Так, в хуторе Маныч-Балабенко комбайн загорелся в 11:50 (время московское) на площади 6 кв. метров, в слободе Барило-Крепинская — в 14:45 на площади 12 кв. метров.

В первом случае с огнём справились четыре спасателя и одна спецмашина, во втором случае работали две бригады — восемь человек и две единицы техники.

ИА REGNUM напоминает, что стали известны основные причины гибели посевов на донских полях. Так, из-за неосторожного обращения с огнём и неисправности уборочной техники уничтожено 220 гектаров сельскохозяйственных культур.

Всего в 2019 году донским земледельцам необходимо собрать урожай на площади более 3,2 млн гектаров.

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