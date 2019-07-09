Душанбе, , 15:17 — REGNUM

С 1 июня по 8 июля 2019 года в водоемах Таджикистана погибли 64 человека, сообщает 9 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на данные комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

В ведомстве уточнили, что за 40 летних дней в водоемах утонули 28 детей до 16 лет и 36 взрослых. Сотрудники комитета провели рейды на пляжах водоемах в Душанбе и Хатлонской области республики на предмет нарушения законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в поселке Зарафшон-2 Айнинского района Согдийской области Таджикистана погибли четверо школьников, которые утонули на одной из водоемов, провалившись под лед.

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