Вена, , 15:16 — REGNUM

8 июля в столице Австрии был сорван концерт джазового музыканта из Лос-Аджелеса, тенорового саксофониста Кумаси Вашингтона, пишет газета Kurier.

Музыкальный коллектив покинул сцену в концертном зале Arena Wien, успев исполнить только одну композицию под названием Truth. Причиной послужил инцидент с отцом Кумаси Вашингтона. Охранник на входе не узнал его, попытался не дать пройти в зал и в итоге повалил мужчину на пол.

Организаторы концерта заявили, что посетители имеют право на возмещение стоимости билетов. Хозяева Arena Wien намерены дать объяснения по поводу произошедшего.