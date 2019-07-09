с. Гриненки, , 14:57 — REGNUM

В Винницкой области столкнулись три автомобиля, из-за чего пострадали девять человек. Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе Нацполиции Винницкой области.

Авария произошла в районе села Гриненки. Автомобиль Nissan под управлением 24-летнего гражданина Израиля выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управлял местный житель. ВАЗ отбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем семейной медицины марки Geely.

«В аварии пострадали водитель ВАЗа, Gelly и семь их пассажиров. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в Немировскую и Тульчинскую больницы. После оказания медицинской помощи двух пострадавших отпустили домой», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области произошла авария, в которой погибли два боевика ВСУ.

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