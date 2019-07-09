село Шарлык, , 14:45 — REGNUM

В Оренбургской области в районе поселка Луна сломался автобус, в салоне которого находились 43 туриста из Набережных Челнов. Транспортное средство следовало на курорт в Соль-Илецк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Автобус вышел из строя на 553 км автодороги Казань — Оренбург в Шарлыкском районе. В пути следования произошло поочередное сдувание трех шин.

Стоит отметить, что на территории региона царит жаркая погода, температура воздуха днем прогревается до 34 градусов по Цельсию. В таких условиях пассажирам, среди которых находились девять детей, пришлось бы очень тяжело. Ожидание, когда машину отремонтируют, могло затянуться.

Полиция и руководство Шарлыкского района приняло решение о перевозке пассажиров с трассы в село Шарлык для размещения на автовокзале. Кроме того, на место был направлен грузовой автомобиль для оказания содействия в ремонте неисправных колес.

На ремонтные работы ушло пять часов, после чего туристы продолжили путь на курорт.