Мадрид, , 15:15 — REGNUM

В северном испанском регионе Наварра из-за проливного дождя река вышла из берегов. Об этом сообщает во вторник, 9 июля, агентство Reuters.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

Река Сидакос вышла из берегов, когда уровень воды поднялся с 11 сантиметров до более, чем четырех метров за несколько часов. Отмечается, что потоки воды хлынули на улицы близлежащих городов Наварра, Тафалья, Олите и Пуэлло.

Правительство Наварры из-за непогоды рекомендовало местным жителям оставаться в своих домах.

Отмечается, что ливень в Наварре застал власти региона врасплох: выпало в четыре раза больше осадков, чем ожидалось согласно прогнозу.