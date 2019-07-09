Осло, , 14:27 — REGNUM

Уровень радиации на дне Норвежского моря превышен. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Агентство по ядерной безопасности.

Превышение радиации было выявлено в районе затонувшей в 1989 году подлодки «Комсомолец». эксперты сделали это заключение на основе снимков, полученных в минувшее воскресенье.

По данным норвежских СМИ, результаты взятых проб со дна моря показали, что уровень радиации превышен в 100 тысяч раз.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске и вошла в состав Северного флота. АПЛ относилась к 3-му поколению подводных лодок и имела ряд уникальных технических характеристик. Ей принадлежат рекордные глубины погружения (1027 метров) и применения торпедного оружия.

7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы в результате произошедшего возгорания, переросшего в объемный пожар, АПЛ «Комсомолец» получила критические повреждения и затонула в Норвежском море на глубине более 1600 метров. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.