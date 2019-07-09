Кемерово, , 14:18 — REGNUM

В Кемеровской области вынесен приговор местному жителю за хранение и распространение детской порнографии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе судебного рассмотрения установлено, что житель Кемеровского района в течение 2018 и 2019 года хранил на персональном компьютере материалы с порнографическими изображениями лиц, не достигших 14-летнего возраста. В дальнейшем с целью получения прибыли осужденный продавал эти материалы пользователям социальной сети», — сообщили в надзорном органе.

Мужчина полностью признал вину, рассказав, что хотел таким образом заработать денег. Кемеровский районный суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, полицейские задержал жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в распространении детской порнографии. А в Великом Новгороде на аналогичном преступлении попался заместитель главы администрации города Вадим Фадеев. С 2014 по 2016 годы он размещал в соцсети «ВКонтакте» видеоролики порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Также было установлено, что бывший чиновник переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совратил одного из них. Вину в совершении преступлений Фадеев признал частично. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

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