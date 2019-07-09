Нижневартовск, Югра, , 14:02 — REGNUM

В Югру из Турции спецбортом авиации была в тяжёлом состоянии экстренно эвакуирована жительница Нижневартовска. Женщина была застрахована. Это позволило ей избежать расходов на дорогостоящее лечение за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации туроператоров России.

Женщина из Нижневартовска обратилась за медицинской помощью будучи на отдыхе в Турции. Симптомы — потеря сознания, судороги и высокая температура. Диагноз не сообщается.

Представители страховой компании ERV поясняют, что вартовчанки потребовалось длительное лечение, стоимость которого могла превзойти сумму страхового покрытия полиса. Помимо жительницы Югры, с аналогичными симптомами попала в турецкую больницу женщина из Москвы. Чтобы избежать огромных выплат за лечение в Турции, было решено провести экстренную эвакуацию туристок в Россию.

Сумма страхового покрытия по полису застрахованной туристки составляла $ 40 000. Тогда как стоимость эвакуации спецбортом санитарной авиации $58 000 или 3,7 млн рублей. Женщины разделили страховую сумму пополам и им хватило ещё и оплатить лечение в больницах Турции.