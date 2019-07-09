Красноярск, , 14:00 — REGNUM

В Красноярском крае природный заповедник «Тунгусский» Эвенкийского муниципального района закрыт для посещения в связи со сложной лесопожарной обстановкой и введением режима чрезвычайной ситуации в лесах региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию с сайта заповедника.

«Посещение территории заповедника и его охранной зоны туристическими группами, местным населением и сторонними гражданами запрещено», — говорится в сообщении ведомства.

Контроль на границах заповедника усилен. Также увеличено количество патрульных мероприятий. Запрет на посещение будет действовать до устойчивого понижения класса пожарной опасности.

Кроме того, приказом директора госучреждения «Заповедники Таймыра» от 25 июня 2019 года в период действия режима ЧС в лесах введено ограничение пребывания на заповедных территориях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 9 июля площадь лесных пожаров в регионе превышала 280 тысяч га.

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