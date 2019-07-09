Курган, , 13:31 — REGNUM

В Курганской области перед судом предстанут дорожный мастер и бригадир пути, которых обвиняют в гибели двух рабочих. Сотрудники РЖД, по мнению следствия, грубо нарушили требования охраны труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, 6 июля 2018 года на территории Петуховской дистанции пути дорожный мастер выдал бригадиру пути задание на проведение работ по снятию наката на усовике крестовины стрелочного перевода.

Монтёры Петуховской дистанции пути, получив от бригадира указание, направились к стрелочному переводу, расположенному на 10 пикете 2490 километра станции Макушино, где начали проводить работы. Бригадир на месте отсутствовал, хотя именно он был назначен руководителем работ. Отсутствовали и сигналисты, ограждающие место работ. Монтёры включили рельсорезный станок, имеющий повышенный уровень шума, и не услышали приближающегося поезда. В итоге они были смертельно травмированы.

Сейчас дорожный мастер и бригадир пути обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.