Рязань, 9 июля 2019, 12:59 — REGNUM
Два человека погибли в результате автоаварии с участием грузовика и микроавтобуса в Рязани ранним утром 9 июля. По информации УМВД по региону, авария произошла на 190-м километре дороги М5-Урал около 03:00.
Как уточнили в полиции, произошло столкновение нерейсового микроавтобуса Opel и грузового автомобиля Scania с полуприцепом.
В результате аварии шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы, несовершеннолетний пассажир погиб на месте. Позже, по информации «Комсомольской правды», скончалась еще одна пассажирка. Водитель микроавтобуса остается в крайне тяжелом состоянии.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Всего за минувшие сутки в регионе произошло три крупных аварии, четыре человека получили травмы. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 1846 нарушения ПДД.