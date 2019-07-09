Рязань, , 12:59 — REGNUM

Два человека погибли в результате автоаварии с участием грузовика и микроавтобуса в Рязани ранним утром 9 июля. По информации УМВД по региону, авария произошла на 190-м километре дороги М5-Урал около 03:00.

Как уточнили в полиции, произошло столкновение нерейсового микроавтобуса Opel и грузового автомобиля Scania с полуприцепом.

В результате аварии шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы, несовершеннолетний пассажир погиб на месте. Позже, по информации «Комсомольской правды», скончалась еще одна пассажирка. Водитель микроавтобуса остается в крайне тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло три крупных аварии, четыре человека получили травмы. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 1846 нарушения ПДД.