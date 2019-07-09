Кальяри, Италия, , 12:54 — REGNUM

Четырехкратный чемпион мира по плаванию, 37-летний итальянский спортсмен Филиппо Маньини спас утопающего во время отдыха на Сардинии, пишет газета Heute.

Турист на пляже Сардинии не удержался на надувном лебеде и упал в воду. Хотя спасатели были уже на пути к утопающему, их опередил Маньини.

«Я сделал то, что должен был сделать», — заявил спортсмен журналистам.

Филиппо Маньини является также 17-кратным чемпионом Европы по плаванию. На Олимпийских играх 2004 года он получил «бронзу». В 2017 году Маньини отстранили на четыре года от участия в соревнованиях из-за обвинений в употреблении допинга.