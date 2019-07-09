Милан, Италия, , 12:39 — REGNUM

На складе особых отходов в окрестностях Милана утром во вторник, 9 июля, начался сильный пожар, передает информагентство ANSA.

Пострадавших нет. Площадь здания — 800 квадратных метров, там хранятся в том числе и опасные отходы, но в том крыле здания, где они размещены, возгорания не произошло.

В октябре 2018 года пожар произошел еще на одном складе особых отходов в окрестностях Милана, тогда горело здание площадью 2500 квадратных метров, напоминает издание.