Киев, , 12:39 — REGNUM

В результате ДТП на трассе Киев-Чоп в Киевской области погибли двое военных ВСУ, ещё один получил травмы. Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Ночью автомобиль ГАЗ-32 223, в котором находилось девять силовиков, столкнулся с автомобилем Toyota и загорелся. Двое военных, находившихся в машине, сгорели на месте, водитель с травмами ног был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ужгороде 35-летний адвокат, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, насмерть сбил 11-летнего ребёнка.

Читайте также: На Украине задержан адвокат, задавивший ребенка «под наркотиками»