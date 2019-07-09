Пекин, , 12:23 — REGNUM

Суд города Хулудао в Китае приговорил к смертной казни 29-летнего водителя, совершившего наезд на группу школьников, в результате которого погибли шесть человек, сообщает 9 июля портал Sina.

Суд установил, что мужчина совершил наезд умышленно из-за семейных разногласий и материальных проблем.

«(Суд) признал его виновным в совершении преступления, ведущего к нарушению общественной безопасности, и приговорил к смертной казни», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днем 22 ноября в городе Хулудао. Дети и подростки переходили дорогу неподалеку от местной школы, в это время в них на полной скорости въехал автомобиль.

В результате происшествия погибли шесть человек, еще 20 пострадали. Позже мужчина заявил, что совершил это преступление после серьезной ссоры с женой.

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