Великий Новгород, , 12:23 — REGNUM

В Великом Новгороде в деле ректора «Регионального института профессионального развития» (РИПР) Ольги Васильевой выявлен дополнительный эпизод — по фактам растраты при организации мероприятия в рамках проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 июля, в региональном управлении СКР, в отношении Васильевой возбуждены ещё два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения»), которые соединены в одно производство.

В прокуратуре области уточнили, что Васильева обвиняется в том, что в декабре 2018 года и в марте 2019 года заключила с индивидуальным предпринимателем договоры на оказание услуг по фотосъемке, а также производству видеоролика мероприятия «Кадры будущего для регионов» на суммы 45 тыс. и 34 тыс. рублей. Однако, как установило следствие, фактически данные услуги оказаны не были, в то время как подозреваемая подписала соответствующие акты приёма-передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Васильева находится под стражей с апреля 2019 года по обвинению во взяточничестве.

Напомним, Васильева возглавляла институт профессионального развития с осени 2018 года, на её назначении на этот пост настоял экс-министр образования Новгородской области Павел Татаренко, ушедший в отставку в июле 2019 года после года работы в этой должности.

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