Франкфурт-на-Майне, Германия, , 12:14 — REGNUM

7 июля немецкая полиция провела операцию по поиску взрывного устройства на борту самолета, готовившегося вылететь из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Грецию, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на сообщение полиции.

50-летняя пассажирка попыталась пройти в туалет в самолете, который уже двигался по земле по пути к взлетной полосе. Бортпроводники не позволили ей этого сделать, и тогда женщина потребовала доступа к багажу. Она заявила, что в ее чемодане находится бомба. Самолет был остановлен.

Сотрудники полиции обыскали багаж, но не нашли взрывных устройств. Нарушительница спокойствия была снята с рейса, допрошена и прошла тест на опьянение: результат — 2,38 промилле. Ей предъявлено обвинение в нарушении закона об авиационной безопасности. Самолет вылетел с опозданием в два с половиной часа.