Великий Новгород, , 11:59 — REGNUM

Следственное управление Следственного комитета России по Новгородской области инициирует передачу дела о нападении на 91-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны в городе Окуловка Новгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«По поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования в производство следственных органов регионального СК России», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на 91-летнюю пенсионерку произошло в Окуловке 1 июля: сын нашёл мать дома 2 июля избитой и без сознания, медики не смогли спасти женщину. Уголовное дело по факту нападения возбудили органы полиции. УМВД России по Новгородской области также сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение на 91-летнюю женщину-ветерана раскрыто в Новгородской области