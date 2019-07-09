Мурино, Ленинградская область, , 11:52 — REGNUM

Из-за обильного выпадения осадков утром 9 июля подтопило город Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области. Сильный дождь также привел к сбою в работе станции метро «Девяткино» — единственной станции Петербургского метрополитена, находящейся на территории Ленобласти.

На кадрах, которые продемонстрировал телеканал «Санкт-Петербург», можно увидеть, что ливневая канализация в Мурино оказалась не в состоянии принять выпавшие осадки, из-за этого была подтоплена проезжая часть улиц и тротуары. Кроме того, вода попала и в подземные переходы, в том числе ведущие к метро.

На станции метро «Девяткино», находящейся вблизи Мурино, на некоторое время из-за сильных осадков пришлось закрыть один из входов в кассовый зал. Сама станция работает в штатном режиме.

По данным синоптиков, в Петербурге и Ленобласти 9 июля будут идти ливневые дожди с грозами, сопровождаемые порывистым ветром.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в последнее время участились так называемые ненормативные (тропические) дожди, на которые не рассчитана городская система ливневой канализации. По прогнозу синоптиков, за июль в Петербурге может выпасть до 120% от среднемесячной нормы осадков.

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