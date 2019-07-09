Могадишо, , 11:28 — REGNUM

В понедельник, 8 июля, пятеро человек, включая трех мирных жителей, были убиты в результате перестрелки в Могадишо после того, как боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь на контрольно-пропускном пункте. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение должностных лиц.

«Двое боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали контрольно-пропускной пункт и вступили в перестрелку с силами безопасности», — сказал Мохамед Адан, сотрудник службы безопасности в Могадишо.

«Два боевика были убиты, но также погибли двое представителей сил безопасности и трое мирных жителей», — добавил он.

Представители «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что двое их бойцов были убиты во время захвата контрольно-пропускного пункта.