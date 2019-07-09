Колумбус, США, , 11:11 — REGNUM

Житель американского штата Огайо Надер Харб пострадал при взрыве электронной сигареты в кармане его брюк. Теперь он намерен судиться с производителем батарей для сигарет, сообщает портал Mirror.co.uk.

«Я резался автоматическими ножами, я был сбит автомобилем, но никогда мне не было так больно [как в этот раз]», — рассказал пострадавший, работающий мясником.

В результате взрыва оплавленные джинсы слились с кожей, мужчина получил обширные ожоги бедра третьей степени. По словам его адвоката, они готовят иск в суд против южнокорейской компании LG: батарея именно ее производства взорвалась в устройстве.

Недавно в США произошли два смертельных инцидента со взрывами электронных сигарет. В мае 2018 года в штате Флорида погиб 38-летний мужчина, получивший ранение головы. В феврале 2019 года 24-летний житель Техаса скончался от повреждения сонной артерии в результате взрыва устройства для курения.