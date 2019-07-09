Улан-Удэ, , 11:17 — REGNUM

Коммунальная авария на одной из главных транспортных артерий Улан-Удэ едва не разделила город на две части. Как сообщил 8 июля исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков на своей странице в «Фейсбуке», в районе Саяны произошел разрыв в коллекторе.

«Сети водоканала сильно изношены», — добавил он.

Для устранения аварии пришлось перекрывать движение автомобилей. Он также не исключил, что в случае осложнений 9 июля придется останавливать движение трамваев.

Учитывая, что вторая дорога по улице Трубачеева, соединяющая центр города с большей частью Октябрьского района, перекрыта из-за масштабного ремонта теплосетей, худший сценарий с затягиванием ремонта означал полный транспортный коллапс.

Однако к утру 9 июля ремонтники успели завершить работы.

«Движение открыли, трамваи запустили. Место вскрытия засыпали, будем утрамбовывать, после усадки (от четырех дней — до недели) заасфальтируем», — написал Шутенков на своей странице.

Между тем это далеко не первая авария на этой улице. Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на улице Терешковой прорвало теплотрассу, в результате чего возник новый гигантский «фонтан». Столб воды поднялся на высоту рядом стоящего четырехэтажного дома.

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