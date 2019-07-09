Рыбинск, Ярославская область, , 11:06 — REGNUM

В Ярославской области пассажир угрожал физической расправой кондуктору автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Происшествие случилось в городе Рыбинск. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». В дежурную часть городской полиции обратилась сама пострадавшая женщина. Кондуктор рассказала, что неизвестный ей мужчина угрожал ей ножом как во время движения в автобусе, так и после того, как салон покинули пассажиры. Также со стороны нападавшего звучали угрозы физической расправы. Угрожавший мужчина был задержан полицейскими. Это житель Рыбинска 1976 года рождения. Факт угроз мужчина признал, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автобус в Рыбинске АО «Яроблтранском»

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле обстреляли два пассажирских автобуса