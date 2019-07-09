Сингида, , 11:10 — REGNUM

Семь человек погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика в Танзании. Среди погибших — пятеро сотрудников местного телеканала Azam TV, передает газета Mwananchi.

По информации издания, авария произошла в округе Шелуи области Сингида в понедельник, 8 июля. Съемочная группа направлялись в область Гейта на открытие национального парка Чато-Буриги, которое должно пройти 9 июля.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Известно, что в грузовике в момент аварии находилось десять человек, пятеро из них были ранены. Все ехавшие в легковом автомобиле погибли, сообщает издание.

По случаю гибели пяти сотрудников телеканала президент Танзании Джон Магуфули передал соболезнования председателю компании Azam TV Саиду Салиму Бакхресе.