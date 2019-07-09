Владикавказ, , 11:03 — REGNUM

В Северной-Осетии 7 июля погибли два местных жителя. В реке Терек утонула 35-летняя женщина, а в реке Дур-Дур — 38-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Первый инцидент произошел около полуночи в районе Водной станции. Мужчину с женщиной смыло в воду волной, прошедшей со стороны шлюзов. Самостоятельно спасти пострадавшую ее спутник не смог, а в МЧС о произошедшем сообщил лишь утром 8 июля. Тело погибшей было обнаружено спасателями в километре от места падения в воду.

Днем в этот же день в семи километрах от города Дигора в реке Дур-Дур утонул мужчина, 1981 года рождения. Его тело нашли спасатели и добровольцы, участвовавшие в поисках.

Комментируя произошедшие трагедии, начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РСО-Алания Александр Данилов обратил внимание на то, что купаться в горных реках — занятие очень опасное. Во-первых, вода очень холодная, а во-вторых, скорость течения очень высокая.

«При такой скорости течения горный поток может сбить человека даже при глубине по колено. Дно горных рек обычно усеяно камнями, частично подвижными. Горная река по опасности приравнивается к пропасти. На наших реках немало водоворотов и мест с сильными течениями», — рассказал специалист МЧС.

Он также отметил, что в таких условиях причинами гибели зачастую становятся растерянность и отсутствие необходимых навыков.