Салехард, , 11:25 — REGNUM

На Ямале завершено следствие по делу двух высокопоставленных чиновников Ростехнадзора. Они обвиняются в совершении 28 коррупционных преступлений вместе с группой лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела энергетического надзора и главного государственного инспектора отдела госстройнадзора регионального отделения Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Их обвиняют в получении взяток за выдачу разрешительных документов представителям коммерческих организаций топливно-энергетического комплекса.

Следствием установлено, что чиновники, а также ещё семь лиц из числа посредников и взяткодателей, совершили 28 преступлений, предусмотренных различными частями статей Уголовного кодекса РФ: ст. 290 («Получение взятки»), ст. 291 («Дача взятки»), ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве»).

В июле 2018 года уголовное дело возвращалось прокуратурой для дополнительного расследования. За дачу взяток были дополнительно привлечены четыре лица, среди которых бывшие заместитель генерального директора АО «Транснефть-Сибирь» и главный энергетик ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.