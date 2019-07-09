Кампала, , 11:01 — REGNUM

Суд в Китгумском районе Уганды приговорил 32-летнюю женщину к двум годам тюремного заключения за то, что она инъецировала ребенку кровь, зараженную вирусом СПИДа, передает Daily Monitor Uganda.

Главный судья Хусейн Насулу Нтало в пятницу, 5 июля, подтвердил, что Сильвия Камуханги сделала инъекцию с зараженной кровью шестимесячному ребенку в декабре прошлого года. В материалах дела сообщалось, что Камуханги сделала инъекцию с помощью ее коллеги Грейс Анено, которая, однако, впоследствии была оправдана судом.

Обвинение утверждает, что 26 декабря прошлого года, примерно в 9 часов вечера, Юнис Лакот, мать жертвы, оставила ребенка с няней, прежде чем Камуханги отвела его в спальню, за чем якобы наблюдала Анено. Позже Камуханги вынесла плачущего ребенка. Когда Лакот осмотрела своего ребенка после ухода Анено и Камуханги, она обнаружила, что у него небольшая опухоль в обеих подмышках. Она отвезла ребенка в больницу Китгум, где врачи подтвердили, что опухоли были вызваны уколом. Ребенку был назначен антиретровирусный препарат PEP (постконтактная профилактика), который предотвращает заражение после контакта с ВИЧ. На следующий день полиция задержала подозреваемых.

Нтало сказал, что было собрано достаточно доказательств произошедшего от семи свидетелей, включая доктора, который осматривал ребенка и проверял Камуханги.

«Няня, криминалисты, которые посетили место происшествия, и многие другие свидетельствовали против Камуханги. Кроме того, образцы крови ДНК, взятые у нее в правительственной аналитической лаборатории в Кампале, и окровавленная одежда — все это указывало на то, что она была настоящим преступником», — сказал судья.

Нтало отметил, что Камуханги должна быть отделена от общества. Он приказал немедленно передать осужденную в тюрьму Лузира.

Лакот выразила свое разочарование решением суда, сказав, что Камуханги следовало приговорить к большему количеству лет, учитывая, что характер преступления является смертельно опасным преступлением. Тем не менее, она сказала, что уважает решение суда, учитывая тот факт, что благодаря действиям врачей ее ребенок не был инфицирован.