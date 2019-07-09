Великий Новгород, , 10:47 — REGNUM

Новгородский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице городского Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по делу о коррупции, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сообщается, что женщина приняла от должника пять тысяч рублей за незаконное окончание исполнительного производства на сумму более 80 тыс. рублей. Также она совместно с коллегой, которую в конце 2018 года уже осудили на четыре года, получила от должников деньги в общей сумме более 37 тыс. рублей за окончание иных исполнительных производств.

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В результате бывшую сотрудницу приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц регионального УФССП. Приставов подозревают во взятке за реализацию арестованного автомобиля заинтересованному лицу.

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