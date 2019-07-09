Москва, , 10:46 — REGNUM

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве возле кафе на востоке Москвы, сообщили журналистам 9 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Происшествие произошло на востоке столицы ночью 8 июля. По версии следствия, возле кафе произошла ссора двух знакомых. Злоумышленник умышленно нанёс «не менее одного удара в область грудной клетки металлическим предметом с заточенным острым концом».

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статья 105 УК РФ).

Известно, что задержанный 1988 года рождения. В ближайшее время суд изберёт для него меру пресечения.

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