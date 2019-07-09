Аресибо, Пуэрто-Рико, 9 июля 2019, 11:21 — REGNUM
Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Пуэрто-Рико и представители таможенной и пограничной службы США обнаружили 7 июля лодку, в которой находились пять вещевых мешков, набитых $3,7 млн наличными. Об этом передает 9 июля телеканал CNN.
По предварительным данным, лодка, на борту которой находились несколько человек, причалила на восточном побережье Пуэрто-Рико. Отмечается, что пассажиры судна разгружали мешки. Когда сотрудники спецслужб приблизились, неизвестные скрылись с места происшествия.
«Мы привержены совместной работе с другими федеральными и местными правоохранительными партнерами по выявлению и пресечению попыток контрабанды по всему Карибскому бассейну», — сказал директор по воздушным и морским операциям в Карибском секторе Джонни Моралес.
По его словам, в лодке были найдены вещмешки с наличными деньгами, заряженный пистолет и 63 патрона.
Злоумышленников задержать не удалось.