Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. По меньшей мере троим участникам потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как рассказали 9 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, драка произошла прошлой ночью у дома 32 по улице Купчинской. На месте происшествия сотрудники полиции задержали пятерых граждан, в возрасте от 26 до 47 лет, в том числе двух женщин. Для разбирательства всех доставили в отдел полиции.

Позже стало известно, что трое других участников побоища обращались за медицинской помощью, после чего были отпущены на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). «В настоящее время полиция устанавливает всех участников конфликта, а также причины его возникновения», — отметили в Главке МВД.

По данным СМИ, в драке принимали участие граждане Турции и Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в одном из кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран. После этого полиция провела масштабные операции в местах компактного проживания и работы мигрантов в разных районах города. Были проверены несколько сотен мигрантов, многие из них будут выдворены с территории РФ.

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Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла также 20 июня на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга. Несколько участников конфликта были задержаны, одному потребовалась медицинская помощь.

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