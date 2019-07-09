Соледар, ДНР, 9 июля 2019, 10:41 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 201 единицу боеприпасов, сообщили 9 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На юге ДНР ВСУ вновь применили гаубицы калибра 152 мм, выпустив 46 снарядов.
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 54 мины калибра 120 мм, 47 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова, Доломитное), Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, посёлок шахты «Трудовская», Безыменное (Ленинское, Красноармейское, Коминтерново, Саханка)», — сказано в сообщении.
В СЦКК рассказали, что в ходе обстрелов со стороны ВСУ в Горловке получили повреждения пять домов, а также 16 гаражей кооператива «Комета».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе обстрелов без электричества остались населённые пункты Красноармейское, Приморское и Казацкое на юге ДНР.
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Сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 183 единицы боеприпасов.
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