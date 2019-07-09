Соледар, ДНР, , 10:41 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 201 единицу боеприпасов, сообщили 9 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На юге ДНР ВСУ вновь применили гаубицы калибра 152 мм, выпустив 46 снарядов.

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 54 мины калибра 120 мм, 47 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова, Доломитное), Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, посёлок шахты «Трудовская», Безыменное (Ленинское, Красноармейское, Коминтерново, Саханка)», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что в ходе обстрелов со стороны ВСУ в Горловке получили повреждения пять домов, а также 16 гаражей кооператива «Комета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе обстрелов без электричества остались населённые пункты Красноармейское, Приморское и Казацкое на юге ДНР.

Читайте также: ВСУ обесточили три населённых пункта на юге ДНР — СЦКК

Сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 183 единицы боеприпасов.

Читайте также: ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 19 раз