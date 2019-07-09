Шэньчжэнь, Китай, , 10:37 — REGNUM

Число погибших от обрушения конструкции спортивного центра в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая достигло трех человек, в то время как еще пять получили ранения, сообщает 9 июля газета China Daily

Трагедия произошло около 11:40 по местному времени во время сноса здания Шэньчжэньского спортивного центра. Четверо рабочих оказались под завалами здания, сообщили в правительстве района Футянь города Шэньчжэнь.

Четверо спасенных рабочих были направлены в госпиталь для оказания медицинской помощи, однако трое из них скончались. Еще четверо рабочих, которые находились снаружи рухнувшего здания, но также получивших ранения, в настоящее время также находятся на лечении в госпитале.

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