Джакарта, , 09:49 — REGNUM

Четыре деревни в центральном районе Халмахера на севере Малуку (Индонезия) пострадали от наводнения, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что подтопленными оказались 184 дома.

По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, наводнение произошло 8 июля около 8 утра по местному времени. Предположительно, наводнение было вызвано интенсивными осадками, обрушившимися на регион.

«Уровень воды колеблется от 50 до 100 см», — заявила глава отдела по связям с общественностью национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Рита Росита.

По её словам, в настоящее время агентство занимается очисткой водных путей с помощью тяжелого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ушел из жизни глава центра данных и информации национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

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