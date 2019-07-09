Вашингтон, , 10:11 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 7,1, сотрясшее американский штат Калифорния 6 июля, привело к образованию разлома. Об этом во вторник, 9 июля, передает телеканал CNN.

Землетрясение произошло в 193 километрах от Лос-Анджелеса. На спутниковых снимках, предоставленных CNN компанией Planet Labs, Inc., видно, что в районе, близком к эпицентру, образовалась трещина.

Большой разлом протянулся на территории, где раньше, по-видимому, была вода. На это указывают следы эрозии на песке пустынной местности.

Спутниковые снимки — не единственное свидетельство того, что топография региона в результате землетрясения изменилась. Так, близлежащее шоссе стало непригодным к эксплуатации — оно растрескалось, подземные толки привели к смещению его отдельных участков.