Краснокаменск, Забайкальский край, , 09:37 — REGNUM

Несовершеннолетняя жительница забайкальского города Краснокаменска стала жертвой насильника. Предполагаемого злоумышленника задержали и выяснили, что ранее он уже отбывал наказание за преступление против половой свободы. Подробности сегодня, 9 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

СУ СК РФ по Забайкальскому краю «8 июля 2019 года около 10 часов в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки, которые заявили об изнасиловании дочери неизвестным мужчиной. Потерпевшая рассказала, что в ночь на 8 июля 2019 года неизвестный мужчина напал на нее и изнасиловал».

По словам следователей, оперативная работа уже через несколько часов помогла получить достоверные данные, указывающие на причастность к изнасилованию местного жителя 1982 года рождения. Мужчина задержан на 48 часов, готовятся документы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый только в январе 2019 года освободился из мест лишения свободы.

Напомним, ещё более резонансная история с нападением на несовершеннолетних с целью изнасилования произошла несколько лет назад на полигоне одной из воинских частей в Чите. Злоумышленник напал на девятилетнюю девочку, затащил её в бетонный бункер, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Затем, с целью сокрытия преступления, задушил.