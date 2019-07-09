Нур-Султан, , 09:35 — REGNUM

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 100 человек за проведение несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате. Об этом заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает 9 июля издание Zakon.kz.

По его словам, 44 человека привлечены к административной ответственности, 23 человека — к административному штрафу и 19 человек — к административному аресту. С остальными задержанными была проведена профилактическая беседа.

Напомним, 6 июля в День столицы полиция Казахстана пресекла попытки проведения несанкционированных акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане. Митинги были организованы запрещенным в республике движением «Демократический выбор Казахстана».

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